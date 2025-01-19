 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Грузии ,  
0 

В Тбилиси прошла очередная акция протеста у парламента

Сюжет
Протесты в Грузии

Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси прошел очередной митинг, сообщает Rustavi2.

Требования протестующих не изменились, они призывали к назначению новых парламентских выборов и освобождению людей, задержанных на предыдущих акциях.

Как писало «РИА Новости», перед началом митинга по центру грузинской столицы прошло шествие, участники которого надели на себя маски основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Ранее грузинские власти приняли закон о запрете ношения масок на протестах.

Проспект Руставели, на котором располагается здание парламента, был перекрыт. Rustavi2 сообщал о начале митинга вечером 18 января, время его окончания телеканал не уточнял.

Участники протестов в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели
Политика
Фото:mari_nikuradze / X

Митинги в Грузии начались в октябре 2024 года после того, как правящая партия одержала победу на парламентских выборах. Оппозиция их результаты не признала. Митинги ожесточились после того, как в конце ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что власти снимают с повестки переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз до конца 2028 года и Тбилиси отказывается от европейской финансовой помощи.

В середине декабря в стране прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Он был избран коллегией из 300 человек, что стало первым случаем, когда президента избрали не на прямых выборах. Действующий на тот момент президент Саломе Зурабишвили не признала результаты этого голосования.

30 декабря Кавелашвили заявил, что Грузия продолжит путь евроинтеграции, а обсуждения этой темы лишь способствуют расколу в обществе. По его словам, к 2028 году Тбилиси выполнит более 90% Соглашения об ассоциации и к 2030 году будет лучшим образом подготовлен к вступлению в ЕС.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Грузия протесты Тбилиси
Материалы по теме
В Батуми избили экс-премьера Грузии
Политика
Участники протестов в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели
Политика
В Грузии предположили, что ЕС потребует от Тбилиси начать войну с Москвой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира в 1/8 финала Australian OpenСпорт, 06:09
В Тбилиси прошла очередная акция протеста у парламентаПолитика, 05:31
Ynet узнал причину задержки при передаче ХАМАС списка заложников ИзраилюПолитика, 05:27
ИИ-стартап Perplexity обсудил слияние с бизнесом TikTok в СШАБизнес, 05:14
КСИР показал свою военно-морскую подземную базуПолитика, 05:03
Bloomberg рассказал о визитах богатейших людей мира в поместье ТрампаПолитика, 04:38
В Думе заявили о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсийОбщество, 04:27
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Курской области после гибели двух детей на пожаре возбудили делоОбщество, 04:04
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминалаБизнес, 03:42
В Нигерии при взрыве бензовоза погибли 70 человекОбщество, 03:38
WSJ узнала о планах Трампа посетить Китай после инаугурацииПолитика, 03:35
Маск вслед за лидером АдГ призвал «сделать Европу снова великой»Политика, 03:03
Мемкоин Трампа подорожал на 660% менее чем за суткиФинансы, 03:01
Сторонники Юн Сок Ёля устроили погром в суде после решения о его арестеПолитика, 02:25