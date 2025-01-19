В Тбилиси прошла очередная акция протеста у парламента

Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси прошел очередной митинг, сообщает Rustavi2.

Требования протестующих не изменились, они призывали к назначению новых парламентских выборов и освобождению людей, задержанных на предыдущих акциях.

Как писало «РИА Новости», перед началом митинга по центру грузинской столицы прошло шествие, участники которого надели на себя маски основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Ранее грузинские власти приняли закон о запрете ношения масок на протестах.

Проспект Руставели, на котором располагается здание парламента, был перекрыт. Rustavi2 сообщал о начале митинга вечером 18 января, время его окончания телеканал не уточнял.

Митинги в Грузии начались в октябре 2024 года после того, как правящая партия одержала победу на парламентских выборах. Оппозиция их результаты не признала. Митинги ожесточились после того, как в конце ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что власти снимают с повестки переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз до конца 2028 года и Тбилиси отказывается от европейской финансовой помощи.

В середине декабря в стране прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Он был избран коллегией из 300 человек, что стало первым случаем, когда президента избрали не на прямых выборах. Действующий на тот момент президент Саломе Зурабишвили не признала результаты этого голосования.

30 декабря Кавелашвили заявил, что Грузия продолжит путь евроинтеграции, а обсуждения этой темы лишь способствуют расколу в обществе. По его словам, к 2028 году Тбилиси выполнит более 90% Соглашения об ассоциации и к 2030 году будет лучшим образом подготовлен к вступлению в ЕС.