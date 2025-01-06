Участники протестов в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели

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Митингующие вновь перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, передает корреспондент «РИА Новости». Таким образом участники акции хотят отметить православное Рождество, отмечает корреспондент ТАСС.

Часть протестующих пришла на митинг шествием от собора Святой Троицы и планирует встретить Рождество у храма Кашвети, который находится рядом с парламентом на проспекте Руставели. Многие митингующие держат в руках церковные свечи. Также на место пришли прихожане других храмов.

Протестующие практически ежедневно требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время предыдущих акций граждан. Протесты продолжаются практически каждый день с 28 ноября, сообщает ТАСС.

Митинги в Грузии начались в октябре 2024 года после того, как правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу на парламентских выборах. Поводом для протестов стало решение властей отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.

В середине декабря в стране прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Он был избран коллегией из 300 человек, что стало первым случаем, когда президента избрали не на прямых выборах. Действующий на тот момент президент Саломе Зурабишвили не признала результаты этого голосования.

30 декабря Кавелашвили заявил, что Грузия продолжит путь евроинтеграции и что обсуждения этой темы лишь способствуют расколу в обществе.

1 января протестующие на проспекте Руставели в центре Тбилиси устроили новогодний пикник, расставив столы и угощения.