Кандидат АдГ возглавила рейтинг среди претендентов на пост канцлера ФРГ

Сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель возглавила рейтинг популярности среди претендентов на пост канцлера ФРГ, следует из исследования социологического центра INSA, проведенного по заказу газеты Bild.

Исследование проводили 18 и 19 января, опросили 1005 человек. Опрос состоялся до нападения на рождественскую ярмарку в Магденбурге, в котором, по данным Bild, погибли четыре человека и 200 пострадали.

«Согласно опросу, проведенному Институтом изучения общественного мнения INSA для BILD, 24% немцев проголосовали бы за Вайдель на посту канцлера», — говорится в исследовании.

За кандидата от оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца проголосовали 20% опрошенных.

За действующего канцлера Олафа Шольца проголосовали 15%, еще 14% выбрали бы кандидата от «зеленых» Роберта Хабека.

Ранее АдГ выдвинула Вайдель в качестве кандидата на предстоящих выборах канцлера. Ее кандидатуру формально утвердят в конце января 2025 года. Это первое участие партии в выборах канцлера.

АдГ представила свой проект предвыборной программы. Партия выступает за выход из Европейского союза (ЕС) и еврозоны, жесткую миграционную политику, сближение с Россией, ограничение права на аборт и укрепление традиционной модели семьи, сообщает Spiegel.

В июне 2024 года Вайдель заявила, что Украина не сможет победить на поле боя. По ее мнению, для решения конфликта необходимы дипломатические усилия, а не новые поставки оружия.