Сторонники Юн Сок Ёля устроили погром в суде после решения о его аресте

Сторонники отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, которого суд в Сеуле постановил взять под стражу по обвинению в мятеже, устроили погром, сообщает Yonhap.

Как уточняет агентства, после выдачи ордера на арест президента люди в знак протеста начали разбивать окна суда и, ворвавшись в само здание, устроили там беспорядки. Кроме того, часть сторонников Юна бросали пластиковые стулья, мусор и другие предметы в полицейских, охранявших здание суда.

По данным Yonhap, в районах Сеула, где идут митинги в связи с процессом над президентом, мобилизованы сотни сотрудников полиции.

Юн Сок Ёль в декабре из-за конфликта с оппозиционными партиями объявил в стране военное положение, однако его отменили на следующий же день, а сам президент был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже.

Суд выдал орден на арест Юна 19 января (по местному времени). Следователи смогут держать президента под стражей до 20 дней, включая дни, которые он уже провел под арестом. Yonhap пишет, что в течение этого времени прокуратура должна предъявить ему обвинение.