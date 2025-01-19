МВД опровергло сообщения об аварии с полицейским катером в Москве-реке
Информация о том, что в Москве-реке перевернулся полицейский катер, не соответствует действительности, сообщила транспортная полиция Центрального федерального округа (ЦФО) в телеграм-канале.
«Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано», — заявили в ведомстве и призвали критически относиться к непроверенным источникам.
Ранее об аварии с полицейской лодкой сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, спасены были два человека. О происшествии с полицейским катером также писал Mash. Телеграм-канал уточнял, что инцидент произошел в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, по его информации, cудно сделало крутой поворот, после чего опрокинулось. Двое упали в воду, их достали спасатели.
Позднее Mash и SHOT сообщили, что перевернувшийся катер принадлежал спасательному подразделению.
В октябре в Санкт-Петербурге катер врезался в опору Кашина моста. В МЧС сообщали, что капитан судна не заметил понтона, так как тот находился в тени моста. В результате на катере образовалась пробоина, три человека, находившиеся на нем, смогли выбраться на берег.
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