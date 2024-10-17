В Петербурге катер врезался в опору Кашина моста

В Санкт-Петербурге катер врезался в опору Кашина моста, по предварительным данным, на берег выбрались три человека, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел вечером 17 октября на пересечении набережной Крюкова канала и улицы Римского-Корсакова. В результате судно частично затонуло.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МЧС, инцидент произошел около десяти часов вечера. Капитан катера не заметил понтон, так как он находился в тени моста, в результате на судне образовалась пробоина.

В августе в Санкт-Петербурге катер врезался в крейсер «Аврора». Тогда в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что капитан не справился с управлением и скрылся с места происшествия, но 45-летнего мужчину поймали и доставили в полицию.