Нападение на прохожих в Тель-Авиве. Видео

Video

Днем в субботу, 18 января, мужчина с ножом напал на прохожих и посетителей закусочной в израильском городе Тель-Авиве.

На видео с места происшествия видно, как он походит к людям, стоящим у кафе, и сначала бросается на них. Когда они разбегаются, нападающий приближается к посетителям заведения, сидящим на террасе, пытается ранить их и убегает. После этого мужчина в гражданском с оружием начинает его преследовать и делает несколько выстрелов.

The Jerusalem Post со ссылкой на полицию сообщала о нескольких раненых. The Times of Israel писала, что в результате произошедшего один мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Газета уточняет, что нападавший был убит на месте вооруженным гражданским лицом. Инцидент расследуется как террористический акт.

По данным The Times of Israel, убитого опознали как 19-летнего палестинца Салаха Яхье из города Тулькарем на Западном берегу реки Иордан.

Западный берег реки Иордан израильские войска захватили у Иордании в 1967 году во время Шестидневной войны. С 1995 года части этого региона контролируют палестинцы. На западном берегу живет свыше 500 тыс. израильских поселенцев, а также около 3 млн палестинцев.