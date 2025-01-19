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Нападение на прохожих в Тель-Авиве. Видео

Нападение на прохожих в Тель-Авиве попало на видео

Нападение на прохожих в Тель-Авиве. Видео
Video

Днем в субботу, 18 января, мужчина с ножом напал на прохожих и посетителей закусочной в израильском городе Тель-Авиве.

На видео с места происшествия видно, как он походит к людям, стоящим у кафе, и сначала бросается на них. Когда они разбегаются, нападающий приближается к посетителям заведения, сидящим на террасе, пытается ранить их и убегает. После этого мужчина в гражданском с оружием начинает его преследовать и делает несколько выстрелов.

The Jerusalem Post со ссылкой на полицию сообщала о нескольких раненых. The Times of Israel писала, что в результате произошедшего один мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Газета уточняет, что нападавший был убит на месте вооруженным гражданским лицом. Инцидент расследуется как террористический акт.

Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве
Общество
Фото:Boaz Aharonovitch / Reuters

По данным The Times of Israel, убитого опознали как 19-летнего палестинца Салаха Яхье из города Тулькарем на Западном берегу реки Иордан.

Западный берег реки Иордан израильские войска захватили у Иордании в 1967 году во время Шестидневной войны. С 1995 года части этого региона контролируют палестинцы. На западном берегу живет свыше 500 тыс. израильских поселенцев, а также около 3 млн палестинцев.

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Теги
Тель-Авив Израиль нападение видео Западный берег реки Иордан
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