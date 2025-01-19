Нападение на прохожих в Тель-Авиве. Видео
Днем в субботу, 18 января, мужчина с ножом напал на прохожих и посетителей закусочной в израильском городе Тель-Авиве.
На видео с места происшествия видно, как он походит к людям, стоящим у кафе, и сначала бросается на них. Когда они разбегаются, нападающий приближается к посетителям заведения, сидящим на террасе, пытается ранить их и убегает. После этого мужчина в гражданском с оружием начинает его преследовать и делает несколько выстрелов.
The Jerusalem Post со ссылкой на полицию сообщала о нескольких раненых. The Times of Israel писала, что в результате произошедшего один мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Газета уточняет, что нападавший был убит на месте вооруженным гражданским лицом. Инцидент расследуется как террористический акт.
По данным The Times of Israel, убитого опознали как 19-летнего палестинца Салаха Яхье из города Тулькарем на Западном берегу реки Иордан.
Западный берег реки Иордан израильские войска захватили у Иордании в 1967 году во время Шестидневной войны. С 1995 года части этого региона контролируют палестинцы. На западном берегу живет свыше 500 тыс. израильских поселенцев, а также около 3 млн палестинцев.
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