В Выборге четырех человек арестовали по подозрению в поджоге склада с гумпомощью

В Выборге четырех человек арестовали за поджог склада с гумпомощью

Выборгский городской суд отправил под стражу четырех местных жителей, подозреваемых в поджоге склада фонда помощи участникам военной операции на Украине, сообщает пресс-служба суда во «ВКонтакте».

По версии следствия, подозреваемые 9 января при помощи зажигательной смеси подожгли помещение на проспекте Победы в Выборге. Как уточнили в суде, в результате был нанесен «значительный имущественный вред» фонду помощи участникам спецоперации «Выборгский рубеж».

Четырех задержанных подозревают по статье о террористическом акте, совершенном организованной группой с целью «устрашения населения» и «дестабилизации власти» — п.п. « а, в» ч.2 ст. 205 УК. Статья предусматривает от 12 до 20 лет заключения.

В «Выборгском рубеже» уточняли, что в результате поджога сгорело «место сбора и упаковки посылок» для участников боевых действий — склад, откуда гумпомощь отвозилась на фронт. В фонде отметили, что из-за новогодних каникул там было не так много вещей, однако назвали ущерб «не копеечным».

«Фонтанка» со ссылкой на МЧС писала, что площадь пожара в помещении фонда составила 600 кв. м, в результате возгорания никто не пострадал. Как сообщало издание, на следующий день после пожара, 10 января, на месте происшествия был задержан восьмиклассник, который снимал последствия за вознаграждение в 5 тыс. руб. Видео он должен был передать 48-летнему жителю города. Мужчину позднее задержали.