Минобороны сообщило о перехвате трех дронов над Крымом и Черным морем
Минобороны России отчиталось об уничтожении над Крымом и Черным морем трех украинских беспилотников. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым», — говорится в публикации Минобороны.
Дроны были сбиты в период с 19.00 до 20.00 мск, уточнило ведомство.
В ночь на 18 января силы ПВО уничтожили 46 беспилотников в центральных регионах России. Больше всего дронов сбили в Брянской области. В Калужской и Тульской из-за атак возникли пожары.
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