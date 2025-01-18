Минобороны: над Крымом и Черным морем уничтожили три беспилотника

Минобороны сообщило о перехвате трех дронов над Крымом и Черным морем

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Минобороны России отчиталось об уничтожении над Крымом и Черным морем трех украинских беспилотников. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Республики Крым», — говорится в публикации Минобороны.

Дроны были сбиты в период с 19.00 до 20.00 мск, уточнило ведомство.

В ночь на 18 января силы ПВО уничтожили 46 беспилотников в центральных регионах России. Больше всего дронов сбили в Брянской области. В Калужской и Тульской из-за атак возникли пожары.