Эрдоган заявил о срыве планов по разделению Сирии
Планы по разделению Сирии на три части были сорваны, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводятся на сайте управления по связям с общественностью президентской администрации.
«Мы с благодарностью отмечаем искренние усилия новой администрации по обеспечению политического и географического единства Сирии. В результате этого развития событий проект, направленный на разделение Сирии на три части и превращение ее в легко проглатываемые куски, был сорван», — сказал Эрдоган, выступая на провинциальном съезде Партии справедливости и развития в турецком Адане.
По его словам, Турция окажет своим «братьям и сестрам» любую поддержку, чтобы Сирия быстро восстановилась от серьезных разрушений и снова стала единой, сильной и процветающей страной.
Ранее в январе Эрдоган заявил, что планы новой сирийской администрации, в частности направленные на построение страны на основе территориальной целостности и единства, отвечают интересам Турции. Он также пообещал предпринять «необходимые шаги» в случае возникновения риска распада Сирии.
Сирийские повстанцы захватили Дамаск в ночь на 8 декабря 2024 года. Бывший президент Башар Асад бежал из страны, вместе с семьей он прилетел в Москву и получил в России убежище.
В Сирии к власти пришла исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Главой оппозиционного «Правительства Спасения Сирии» стал Мухаммед аль-Башир, он будет возглавлять кабмин Сирии до 1 марта 2025 года.
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