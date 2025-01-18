Эрдоган заявил о срыве планов по разделению Сирии

Эрдоган: планы по разделению Сирии на три части удалось сорвать

Дамаск, Сирия (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Планы по разделению Сирии на три части были сорваны, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводятся на сайте управления по связям с общественностью президентской администрации.

«Мы с благодарностью отмечаем искренние усилия новой администрации по обеспечению политического и географического единства Сирии. В результате этого развития событий проект, направленный на разделение Сирии на три части и превращение ее в легко проглатываемые куски, был сорван», — сказал Эрдоган, выступая на провинциальном съезде Партии справедливости и развития в турецком Адане.

По его словам, Турция окажет своим «братьям и сестрам» любую поддержку, чтобы Сирия быстро восстановилась от серьезных разрушений и снова стала единой, сильной и процветающей страной.

Ранее в январе Эрдоган заявил, что планы новой сирийской администрации, в частности направленные на построение страны на основе территориальной целостности и единства, отвечают интересам Турции. Он также пообещал предпринять «необходимые шаги» в случае возникновения риска распада Сирии.

Сирийские повстанцы захватили Дамаск в ночь на 8 декабря 2024 года. Бывший президент Башар Асад бежал из страны, вместе с семьей он прилетел в Москву и получил в России убежище.

В Сирии к власти пришла исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Главой оппозиционного «Правительства Спасения Сирии» стал Мухаммед аль-Башир, он будет возглавлять кабмин Сирии до 1 марта 2025 года.