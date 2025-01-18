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Политика ,  
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Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям австрийского политика, сообщила пресс-служба СК.

«В медиапространстве распространена информация о высказывании австрийского политика, призвавшего к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», — говорится в публикации ведомства.

О ком идет речь, пресс-служба не уточняет.

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Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / imago-images.de / Global Look Press

Ранее глава дома Габсбургов-Лотарингских, почетный президент Панъевропейского движения Австрии Карл фон Габсбург назвал Россию «классической колониальной империей» и призвал Европу «скорее начать разрабатывать сценарии для распадающейся колониальной империи Москвы», его слова приведены на сайте Панъевропейского движения Австрии.

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Александр Бастрыкин Следственный комитет Австрия
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Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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