Адвокаты опровергли задержание Анны Павликовой

Анна Павликова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Бывшую фигурантку дела «Нового Величия» (признано экстремистским и запрещено в России) Анну Павликову не задерживали, сообщили РБК ее адвокаты.

«Никто не задерживал ее. Информация не соответствует действительности», — сказала в разговоре с РБК адвокат Павликовой Ольга Карлова.

Второй адвокат Павликовой Фомин Николай также подтвердил, что задержания не было. «Просто поехали на квартиру удостовериться, что Котова нет», — уточнил он.

Ранее о задержании сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова, по словам которого силовики пришли домой к Павликовой, муж которой — Константин Котов — ранее сбежал из-под домашнего ареста по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). Пашков говорил, что Павликову повезли в квартиру Котова.

Позже сестра Павликовой заявила, что силовиков интересовало оборудование, которое использовали для слежки за соблюдением Котовым домашнего ареста.

Суд отправил Котова под домашний арест в августе 2024 года. На время ареста для него установили определенные запреты и ограничения.