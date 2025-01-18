В МИДе пообещали жестко пресечь любые притязания на Азовское море

Захарова увидела в соглашении Киева и Лондона притязания на Азовское море

Побережье Азовского моря (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Россия будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте дипломатического ведомства.

«После воссоединения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться», — сказала дипломат, отвечая на вопрос журналистов об оценке подписания Украиной и Великобританией соглашения о 100-летнем партнерстве.

Документ содержит положения, касающиеся и обороны, напомнила она. В частности, стороны договорились об «установлении партнерства в области морской безопасности, в том числе с целью укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей».

«За этим просматривается давнее стремление Лондона закрепиться в указанных акваториях, особенно в Азово-Черноморском бассейне», — отметила Захарова. Киеву же в этом вопросе, по ее мнению, отводится «вспомогательная роль».

Само соглашение между Россия рассматривает в качестве «пиар-акции» Украины, заявила дипломат. «100 лет — символический, но мало к чему обязывающий срок», — заключила она.

Украина и Великобритания подписали соглашение о партнерстве на 100 лет 16 января, во время визита на Украину премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В договоре есть пункты об укреплении оборонного потенциала Украины, усилении ее безопасности и «построении консенсуса» по членству в НАТО; расширении экономического и торгового сотрудничества; укреплении сотрудничества в области энергетики, климата и перехода к чистой энергии; борьбе с информационными манипуляциями и вмешательством из-за рубежа и т. д.