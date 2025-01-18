В МИДе пообещали жестко пресечь любые притязания на Азовское море
Россия будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте дипломатического ведомства.
«После воссоединения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться», — сказала дипломат, отвечая на вопрос журналистов об оценке подписания Украиной и Великобританией соглашения о 100-летнем партнерстве.
Документ содержит положения, касающиеся и обороны, напомнила она. В частности, стороны договорились об «установлении партнерства в области морской безопасности, в том числе с целью укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей».
«За этим просматривается давнее стремление Лондона закрепиться в указанных акваториях, особенно в Азово-Черноморском бассейне», — отметила Захарова. Киеву же в этом вопросе, по ее мнению, отводится «вспомогательная роль».
Само соглашение между Россия рассматривает в качестве «пиар-акции» Украины, заявила дипломат. «100 лет — символический, но мало к чему обязывающий срок», — заключила она.
Украина и Великобритания подписали соглашение о партнерстве на 100 лет 16 января, во время визита на Украину премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
В договоре есть пункты об укреплении оборонного потенциала Украины, усилении ее безопасности и «построении консенсуса» по членству в НАТО; расширении экономического и торгового сотрудничества; укреплении сотрудничества в области энергетики, климата и перехода к чистой энергии; борьбе с информационными манипуляциями и вмешательством из-за рубежа и т. д.
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