Трамп сделал закрывшего его телохранителя директором Секретной службы
Избранный президент США Дональд Трамп назначил своего телохранителя Шона Каррана на пост директора Секретной службы США, сообщает Fox News.
По информации телеканала, Карран старается держаться в тени, но его часто фотографируют рядом с Трампом.
«Трампу нужен был человек, которому он мог бы доверять, и после Пенсильвании у них явно сложилась связь», — сказал в беседе с Fox News Билл Гейдж, бывший агент Секретной службы при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме.
Карран был в числе личных охранников политика, которые закрыли республиканца, когда неизвестные открыли стрельбу по нему во время предвыборного митинга в Батлере в штате Пенсильвания 14 июля 2024 года, отмечает канал. Тогда один из участников мероприятия погиб, еще несколько получили ранения.
Стрельба раздалась в момент, когда Трамп выступал перед собравшимися. После первых выстрелов политик схватился за ухо и спрятался за трибуну. Когда выстрелы прекратились, телохранители окружили республиканца и увели его со сцены.
После этого Трамп похвалил членов своей личной охраны, в то время как покушение привело к пристальному вниманию к Секретной службе США и отставке ее директора Кимберли Читл, отмечает Fox News.
5 ноября 2024 года Трамп победил на выборах президента США. На 20 января 2025 года назначена его инаугурация. В последние дни Трамп активно объявляет назначенцев на посты в своей администрации.
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