Трамп сделал закрывшего его телохранителя директором Секретной службы

Дональд Трамп и Шон Карран (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп назначил своего телохранителя Шона Каррана на пост директора Секретной службы США, сообщает Fox News.

По информации телеканала, Карран старается держаться в тени, но его часто фотографируют рядом с Трампом.

«Трампу нужен был человек, которому он мог бы доверять, и после Пенсильвании у них явно сложилась связь», — сказал в беседе с Fox News Билл Гейдж, бывший агент Секретной службы при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме.

Карран был в числе личных охранников политика, которые закрыли республиканца, когда неизвестные открыли стрельбу по нему во время предвыборного митинга в Батлере в штате Пенсильвания 14 июля 2024 года, отмечает канал. Тогда один из участников мероприятия погиб, еще несколько получили ранения.

Стрельба раздалась в момент, когда Трамп выступал перед собравшимися. После первых выстрелов политик схватился за ухо и спрятался за трибуну. Когда выстрелы прекратились, телохранители окружили республиканца и увели его со сцены.

После этого Трамп похвалил членов своей личной охраны, в то время как покушение привело к пристальному вниманию к Секретной службе США и отставке ее директора Кимберли Читл, отмечает Fox News.

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5 ноября 2024 года Трамп победил на выборах президента США. На 20 января 2025 года назначена его инаугурация. В последние дни Трамп активно объявляет назначенцев на посты в своей администрации.