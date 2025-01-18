Концертный директор Буйнова опроверг сообщения об экстренной операции

Александр Буйнов (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Певца и народного артиста России Александра Буйнова не оперировали, сообщил РБК концертный директор артиста Сергей Пудовкин.

«Идеально здоров. Активен. Весел. Операции не было», — сказал он.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что 74-летнего Буйнова экстренно прооперировали в Москве. По данным канала, певец травмировал позвоночник, врачи диагностировали травму в районе поясницы, которая могла появиться при неудачном падении.

Александр Буйнов родился в 1950 году в Москве. В 1973 году стал участником ансамбля «Веселые ребята», где проработал 16 лет. С 1989 года Буйнов выступает сольно. Пик популярности пришелся на 1990-е и начало 2000-х. В этот период вышли его наиболее известные песни: «Падают листья», «Пусть», «Горький мед», «Я знал любовь», «Мы в ответе за тех», «Острова любви», «Мои финансы поют романсы», «Пустой бамбук» и другие.

В 2010 году Буйнов получил звание народного артиста России.