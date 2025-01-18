Светлана Дружинина опровергла сообщения о госпитализации
Режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина назвала бредом сообщения о ее госпитализации. Об этом она заявила РБК.
«Неправда, я была вчера на шикарном мероприятии, сегодня на крещение пойду на Волге, не верьте этому бреду, я хорошо себя чувствую», — сказала Дружинина.
Ранее телеграм-канала Mash сообщил, что 89-летнюю артистку положили в больницу с острым бронхитом на фоне рака легких, ее увезли в среднетяжелом состоянии.
Светлана Дружинина родилась в 1935 году в Москве. Она снималась в таких фильмах, как «Где-то есть сын» (1962), «Какое оно, море?» (1964), «Зеленый огонек» (1965), «Любимая» (1965) и другие.
В 1969 году она окончила режиссерский факультет ВГИКа и стала вторым режиссером ленты «Золотые ворота». Затем Дружинина сняла музыкальные фильмы «Сватовство гусара» (1979) с Михаилом Боярским, Еленой Кореневой и Андреем Поповым, «Дульсинея Тобосская» (1980) с Натальей Гундаревой и «Принцесса цирка» (1982) с Натальей Белохвостиковой.
В 1987 году вышел четырехсерийный телефильм «Гардемарины, вперед!», ставший одной из самых известных режиссерских работ Дружининой. В 2023-м в прокат вышли две новые части о приключениях гардемаринов: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война».
В 2001 году Дружининой было присвоено звание народной артистки России.
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