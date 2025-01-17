В Киеве прогремел взрыв
В Киеве раздался взрыв, передает Укринформ. Военная администрация Киевской области в телеграм-канале сообщила о работе сил противовоздушной обороны в регионе.
В украинской столице и области объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучат в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
Взрывы в Киеве звучали также днем 16 января. Мэр города Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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