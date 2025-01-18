Посольство России предупредило Великобританию о «витках эскалации»
Соглашение Великобритании с Украиной подразумевает «провокционные замыслы» Лондона, включая «создание военных баз на ее территории и помощь в разработке дальнобойных вооружений», что «грозит очередными витками эскалации». Об этом заявило посольство России в телеграм-канале.
«Продолжаются дискуссии о размещении на Украине в том или ином виде контингента из Британии в составе некоего общезападного оккупационного корпуса с непонятными целями и задачами», — сказано в сообщении.
В соглашении о «столетнем партнерстве» Украины и Великобритании дипмиссия увидела «неоколониальную логику англичан».
Британский премьер Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о партнерстве на 100 лет. «Сегодня поистине исторический день, наши отношения теснее, чем когда-либо», — заявил Зеленский после подписания документа.
В договоре есть пункты об укреплении оборонного потенциала Украины, усилении ее безопасности и «построении консенсуса» по членству в НАТО; расширении экономического и торгового сотрудничества; укреплении сотрудничества в области энергетики, климата и перехода к чистой энергии; борьбе с информационными манипуляциями и вмешательством из-за рубежа. По словам британского премьера, Лондон в 2025 году окажет Киеву «больше поддержки, чем когда-либо прежде».
Россия осуждает военную помощь западных стран Украине, подчеркивая, что она лишь затянет конфликт, но не изменит его итога.
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