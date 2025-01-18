 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство России предупредило Великобританию о «витках эскалации»

Сюжет
Военная операция на Украине

Соглашение Великобритании с Украиной подразумевает «провокционные замыслы» Лондона, включая «создание военных баз на ее территории и помощь в разработке дальнобойных вооружений», что «грозит очередными витками эскалации». Об этом заявило посольство России в телеграм-канале.

«Продолжаются дискуссии о размещении на Украине в том или ином виде контингента из Британии в составе некоего общезападного оккупационного корпуса с непонятными целями и задачами», — сказано в сообщении.

В соглашении о «столетнем партнерстве» Украины и Великобритании дипмиссия увидела «неоколониальную логику англичан».

Стармер заявил, что поддержка Украины Британией является законной
Политика
Кир Стармер

Британский премьер Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о партнерстве на 100 лет. «Сегодня поистине исторический день, наши отношения теснее, чем когда-либо», — заявил Зеленский после подписания документа.

В договоре есть пункты об укреплении оборонного потенциала Украины, усилении ее безопасности и «построении консенсуса» по членству в НАТО; расширении экономического и торгового сотрудничества; укреплении сотрудничества в области энергетики, климата и перехода к чистой энергии; борьбе с информационными манипуляциями и вмешательством из-за рубежа. По словам британского премьера, Лондон в 2025 году окажет Киеву «больше поддержки, чем когда-либо прежде».

Россия осуждает военную помощь западных стран Украине, подчеркивая, что она лишь затянет конфликт, но не изменит его итога.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Великобритания эскалация Украина Кир Стармер
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
Стармер заявил о новой мобильной системе ПВО для Украины
Политика
Bloomberg узнал о разочаровании Киева осторожностью Стармера
Политика
The Times сообщила о планах Стармера убедить Трампа помогать Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Нигерия стала партнером БРИКСПолитика, 05:24
Трамп начнет масштабные депортации мигрантов спустя сутки после присягиПолитика, 05:03
Посольство России предупредило Великобританию о «витках эскалации»Политика, 04:30
Тульский губернатор сообщил о возгорании емкости ГСМ из-за атаки дронаПолитика, 04:04
В Тульской, Воронежской и Смоленской областях предупредили о дронахПолитика, 03:38
В Евросоюзе отказались снимать санкции с России до переговоров по УкраинеПолитика, 03:23
Калужский губернатор сообщил о пожаре из-за сбитого дронаПолитика, 03:20
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ из «Наполи»Спорт, 03:05
Вильфанд назвал минувший декабрь теплейшим за историю наблюдений в РоссииОбщество, 02:54
В Одессе переименуют дерево из-за «российской символики»Политика, 02:48
ВТБ запланировал открыть в Иране дочерний банкБизнес, 02:42
Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня с ХАМАСПолитика, 02:28
Зеленский ответил на идею Фицо встретиться в Давосе словами про СочиПолитика, 02:08
Канадский экс-министр с украинскими корнями выдвинется в премьерыПолитика, 01:39