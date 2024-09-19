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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе снесут исторический памятник Пушкину

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Одесской областной администрации сообщил, что решение о демонтаже монумента, установленного в XIX веке, уже подписано. В защиту памятника выступали власти города, включая мэра Геннадия Труханова
Фото: Денис Петров / РИА Новости
Фото: Денис Петров / РИА Новости

В Одессе будет снесен известный памятник поэту Александру Пушкину, об этом сообщил журналистам глава администрации региона Олег Кипер, передает «Страна». По его словам, распоряжение о демонтаже уже подписано.

Памятник Пушкину в Одессе установили в 1889 году на средства, собранные одесситами.

Украинские власти начали снос памятников российским и советским деятелям после начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Когда начались военные действия в феврале 2022 года, в стране создали специальный Совет по дерусификации и декоммунизации, а в мае 2023 года приняли закон, упрощающий демонтаж памятников. Российские власти считают практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством».

Дискуссия вокруг сноса одесского памятника Пушкину продолжалась не один год. В защиту памятника выступали многие жители Одессы и руководство города, например, мэр Геннадий Труханов. «Я против того, чтобы их сносить, потому что я одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши пра-пра-прадедушки и бабушки... Отказываться от таких исторических фигур — страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было», — говорил Труханов об инициативе по сносу памятников, в том числе Пушкину и памятника князю Воронцову (установлен в 1863 году). В ноябре 2023 года ноября историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала оставить памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их «исключительной ценностью». В частности, она постановивила, что бюст Пушкина является «одним из самых выдающихся на территории Одессы памятников монументального искусства, представляющих исключительную художественную ценность».

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Одесса памятники Александр Пушкин Украина
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