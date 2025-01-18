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Политика ,  
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Канадский экс-министр с украинскими корнями выдвинется в премьеры

Бывший министр финансов Канады Христя Фриланд будет баллотироваться на пост премьер-министра страны, написала она в Х.

«Я баллотируюсь, чтобы бороться за Канаду», — заявила экс-министр.

Христя Фриланд родилась в Канаде. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению. 

Глава правительства Джастин Трюдо в январе объявил о намерении уйти в отставку с поста лидера правящей в Канаде Либеральной партии и должности премьер-министра страны, после того, как его партия выберет своего следующего председателя. Парламент не будет распущен до 24 марта. Ожидается, что за два последующих месяца Либеральная партия выберет нового лидера, который попытается победить на парламентских выборах консерваторов во главе с Пьером Пойевром, сообщает CBC.

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Впервые Христя была избрана членом парламента в 2013 году, а потом переизбиралась в 2015, 2019 и 2021. С 2015 по 2017 год Христя работала министром международной торговли, после чего до 2019 года занимала пост министра иностранных дел, возглавляя переговоры о перезаключении Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). В 2019 году она также была назначена заместителем премьер-министра и министром по межправительственным делам, а в 2020 году Христя получила должность министра финансов, став первой женщиной в истории Канады, занявшей этот пост.

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