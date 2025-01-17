Банк России зарегистрировал первую в 2025 году платежную систему
Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви», учрежденную во Владивостоке. Информация об этом опубликована в реестре операторов платежных систем. «Пэйви» стала 61-й зарегистрированной системой.
В пункте об интернет-адресе системы указано: «payvi.ru; payvi.online; пэйви.рф».
По закону, вступившему в силу с 1 октября 2023 года (ФЗ N 298-ФЗ), операторы, предоставляющие услуги по приему наличных как через кассу, так и с использованием платежных терминалов, должны быть включены в специальный реестр.
По данным СПАРК, учредителем организации является Роман Вирич, а ее генеральным директором — Ярослав Настаченко. Юрлицо «Пэйви» было создано в феврале 2024 года.
Это первая платежная система, внесенная в реестр банка в этом году. В 2024 он включил также системы One2one, «Омнипэй» и «Мультитрансфер».
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