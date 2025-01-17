 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин напомнил, почему Громыко называли «Мистер Нет»

Андрей&nbsp;Громыко
Андрей Громыко (Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС)

Президент Владимир Путин, говоря о сложностях в согласовании вопросов на Ближнем Востоке, напомнил, почему главу МИДа Советского Союза Андрея Громыко называли «Мистер Нет». Об этом он заявил во время переговоров с иранским главой Масудом Пезешкианом.

«Когда-то еще в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли «Господин Нет», «Мистер Ноу». Почему? Потому что и тогда сложно было согласовывать все вопросы, да еще и в условиях холодной войны», — ответил российский президент на вопрос журналиста о том, как в условиях турбулентности в современном мире, в частности, на Ближнем Востоке, можно соблюдать баланс сил.

Путин отметил, что решение вопросов должно проходить, опираясь на устав Организации Объединенных Наций, ведь «для этого ООН и создавалась» — чтобы там искать приемлемые решения.

Андрей Громыко участвовал в разработке устава ООН. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН и участвовал в 22 сессиях Генассамблеи ООН. В 1957 году Громыко назначили министром иностранных дел СССР, он занимал этот пост до 1985 года.

Путин призвал к «конкретным делам» в торговле с Ираном
Экономика
Владимир Путин

Переговоры между главами двух государств состоялись после подписания двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана.

Посол Ирана в России Казем Джалали ранее рассказал, что документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран во всех сферах как минимум на следующие 20 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Иран Россия Владимир Путин Масуд Пезешкиан переговоры Андрей Громыко
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин призвал к «конкретным делам» в торговле с Ираном
Экономика
Путин и президент Ирана Пезешкиан начали переговоры в Кремле
Политика
Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 18:07
Лихачева после ухода из Пушкинского музея назвала лучшее место на ЗемлеОбщество, 23:28
Банк России зарегистрировал первую в 2025 году платежную системуФинансы, 23:21
Великобритания и Польша решили заключить соглашение в области обороныПолитика, 23:12
Суд в Москве арестовал имущество блогера ЛерчекОбщество, 22:47
Spiegel узнал о предложении беженцам до €1700 за возвращение в СириюПолитика, 22:44
Путин напомнил, почему Громыко называли «Мистер Нет»Политика, 22:42
На территории предприятия в Калужской области начался пожар из-за дронаПолитика, 22:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Politico узнало, что Трамп намерен объявить ЧП для борьбы с мигрантамиПолитика, 22:27
Макрона угостили кофе и стритфудом в Бейруте. ВидеоПолитика, 22:21
Фицо предложил Зеленскому встречу на форуме в ДавосеПолитика, 22:10
Блинкен назвал позицию Киева условием успеха сделки Трампа по УкраинеПолитика, 22:08
Жену и детей Ходорковского захотели выписать из квартиры в МосквеОбщество, 22:07
В многоквартирном доме в Нижегородской области взорвался газОбщество, 21:59
Станет ли брат Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFCСпорт, 21:54