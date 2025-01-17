Путин напомнил, почему Громыко называли «Мистер Нет»

Андрей Громыко (Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС)

Президент Владимир Путин, говоря о сложностях в согласовании вопросов на Ближнем Востоке, напомнил, почему главу МИДа Советского Союза Андрея Громыко называли «Мистер Нет». Об этом он заявил во время переговоров с иранским главой Масудом Пезешкианом.

«Когда-то еще в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли «Господин Нет», «Мистер Ноу». Почему? Потому что и тогда сложно было согласовывать все вопросы, да еще и в условиях холодной войны», — ответил российский президент на вопрос журналиста о том, как в условиях турбулентности в современном мире, в частности, на Ближнем Востоке, можно соблюдать баланс сил.

Путин отметил, что решение вопросов должно проходить, опираясь на устав Организации Объединенных Наций, ведь «для этого ООН и создавалась» — чтобы там искать приемлемые решения.

Андрей Громыко участвовал в разработке устава ООН. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН и участвовал в 22 сессиях Генассамблеи ООН. В 1957 году Громыко назначили министром иностранных дел СССР, он занимал этот пост до 1985 года.

Переговоры между главами двух государств состоялись после подписания двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана.

Посол Ирана в России Казем Джалали ранее рассказал, что документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран во всех сферах как минимум на следующие 20 лет.