Взрыв газа произошел в жилом доме в Петрозаводске

На данный момент известно о трех пострадавших. Взрывной волной в одной из квартир выбило окна, там начался пожар. Как уточнили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены

Взрыв газа произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщили «РИА Новости» в республиканском управлении МЧС.

«Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Три человека пострадали», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что несущие конструкции дома не разрушены.

Как уточняет РЕН ТВ, в одной из квартир выбило окна и начался пожар, на месте работают три бригады скорой помощи и экстренные службы. По данным ТАСС, под завалами находятся два человека.

9 ноября газ взорвался в многоквартирном доме в Пятигорске. Тогда в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. В результате взрыва начался пожар, его потушили. Повреждения получили 22 квартиры, а также семь нежилых помещений и девять автомобилей.

Жертвой взрыва стала одна женщина. По данным МЧС, она скончалась по пути в больницу. Еще три человека пострадали.