Взрыв газа произошел в жилом доме в Петрозаводске
Взрыв газа произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщили «РИА Новости» в республиканском управлении МЧС.
«Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Три человека пострадали», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что несущие конструкции дома не разрушены.
Как уточняет РЕН ТВ, в одной из квартир выбило окна и начался пожар, на месте работают три бригады скорой помощи и экстренные службы. По данным ТАСС, под завалами находятся два человека.
9 ноября газ взорвался в многоквартирном доме в Пятигорске. Тогда в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. В результате взрыва начался пожар, его потушили. Повреждения получили 22 квартиры, а также семь нежилых помещений и девять автомобилей.
Жертвой взрыва стала одна женщина. По данным МЧС, она скончалась по пути в больницу. Еще три человека пострадали.
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