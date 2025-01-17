Reuters узнал о плане Трампа поменять традицию отставок в Госдепе

Команда Трампа готовит чистки в Госдепартаменте и уже требует уволить не менее трех высокопоставленных дипломатов США, сообщает Reuters.

Агентство пишет со ссылкой на источники, что помощники Трампа предложили трем старшим карьерным дипломатам Госдепа — Дереку Хогану, Марсии Берникат и Элейне Теплиц — уйти в отставку.

Если политические назначенцы обычно слагают полномочия при вступлении нового президента в должность, то большинство кадровых сотрудников дипломатической службы переходят из одной администрации в другую, отмечает издание. Так, вышеупомянутые чиновники работали как при демократах, так и республиканцах протяжении многих лет, в том числе в качестве послов.

В ходе своей президентской кампании Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, пообещал «зачистить глубинное государство», уволив бюрократов, которых он считает нелояльными, напоминает новостное агентство.

Госдепартамент заявил журналистам, что у него нет кадровых объявлений. Сами Хоган, Берникат, Теплиц информацию о возможной отставке не прокомментировали.

В середине декабря 2024 года об уходе с должности объявил директор ФБР Кристофер Рэй, хотя срок его полномочий истекал лишь в 2027 году. Ранее Трамп дал понять Рэю, что тому стоит либо уйти в отставку, либо готовиться к увольнению, анонсировав, что с возвращением в Белый дом хочет назначить новым главой бюро Кэша Пателя.

Республиканец подумывал назначить Пателя заместителем директора ФБР еще в свой первый президентский срок — вопреки традиции назначать на эту должность кадровых сотрудников бюро.