Из школ Екатеринбурга решили изъять книги по астрологии

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В Екатеринбурге из школ и детских садов изымут книги по астрологии, сообщает портал E1.RU. Они будут возвращены в благотворительный фонд «Россиночка», сообщили журналистам в департаменте образования города.

Книгу, написанную магистром астрологических наук Ниной Вохринцевой, передали в учебные заведения города как новогодний подарок. Пособие предназначалось для родителей, учителей начальных классов и воспитателей.

В каждую школу было отправлено по 30 пособий, а в детсады — по 29, пишет E1.RU ссылаясь на слова одного из педагогов.

Содержание книги вызвало негодование среди горожан. Например, в одной из глав автор перечислила возможные заболевания детей, рожденных под знаком Скорпиона. Кроме того, в книге есть разделы, посвященные лунному и восточному гороскопам.

Местные жители выразили свое недовольство в социальных сетях, отмечает издание.

РБК обратился за комментарием в Департамент образования Екатеринбурга.

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников ранее заявлял, что у академиков имеется много вопросов к школьным учебникам. По его словам, вопросы возникают не только по учебникам истории, но и по техническим и другим дисциплинам.

Академия выразила готовность проверить, насколько содержание учебников соответствует современным научным данным. Красников подчеркнул, что РАН не собирается лицензировать учебники, а будет проводить их экспертизу, в то время как решение о выпуске останется за учредителем.