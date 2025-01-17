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Росавтодор объявил о повышении тарифов в системе «Платон»

Росавтодор: размер платы в системе «Платон» с 1 февраля составит 3,34 руб. за км
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Размер платы в государственной системе «Платон» с 1 февраля составит 3,34 руб. за километр пробега вместо действующих 3,05 руб., сообщает пресс-служба Росавтодора.

«За счет внесения платы через государственную систему «Платон» грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года более 300 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прогнозируемый тариф системы «Платон» публикуется за полгода, но его фактический размер рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом данных об инфляции, публикуемых Росстатом.

«Платон» — это название системы сбора платы с грузовиков массой более 12 т за проезд по федеральным дорогам. Система была запущена в ноябре 2015 года. Плата взимается в счет возмещения вреда, причиняемого такими грузовиками автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. На январь 2025 года в государственной системе зарегистрированы свыше 861 тыс. грузоперевозчиков и более 1,915 млн транспортных средств массой свыше 12 т, причем четверть из них принадлежат иностранным логистическим компаниям.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В октябре 2024 года власти предложили поднять штрафы за проезд без оплаты по платным дорогам и участкам с 1 сентября 2025 года.

За проезд без оплаты по трассам федерального значения или платным участкам на легковой машине штраф составит 10 тыс. руб. (сейчас 1,5 тыс. руб.), а на грузовом транспорте — 30 тыс. руб. (сейчас 5 тыс. руб.). За проезд по таким дорогам на грузовике, принадлежащем иностранному перевозчику, грозит штраф 50 тыс. руб.

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