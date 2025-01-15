«Аэрофлот» отменил рейс из Стамбула в Москву по техническим причинам
«Аэрофлот» отменил рейс SU2139 из Стамбула в Москву по техническим причинам, сообщила пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.
По данным онлайн-табло Шереметьево, рейс должен был прибыть в российскую столицу в 6:40 мск.
В «Аэрофлоте» рассказали, что пассажирам оформили бронь на рейс SU2131, «который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777». Он должен вылететь из Стамбула в 16:10 мск и прилететь в Москву в 20:44 мск.
Пассажирам на время ожидания предоставлены все предусмотренные авиационными правилами услуги, в том числе размещение в гостинице, питание и напитки, заверили в авиакомпании.
Baza писала, что пассажирам объявили об отмене рейса «перед самым взлетом», когда они уже находились в самолете. По данным телеграм-канала, сотрудники «Аэрофлота» объяснили отмену тем, что у воздушного судна были выявлены неполадки, не позволяющие произвести взлет.
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