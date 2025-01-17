Пезешкиан выступил за политическое урегулирование конфликта на Украине
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил за политическое урегулирование вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.
«Ведение боевых действий и война — это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией», — сказал Пезешкиан.
Путин также подчеркнул, что Россия постоянно поддерживает связь с иранскими коллегами относительно украинского конфликта и информирует их об актуальной ситуации.
Переговоры между главами двух государств состоялись после подписания двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана.
Как сообщил 11 января посол Ирана в России Казем Джалали, документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран во всех сферах как минимум на следующие 20 лет.
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