Пезешкиан выступил за политическое урегулирование конфликта на Украине

Масуд Пезешкиан (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил за политическое урегулирование вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

«Ведение боевых действий и война — это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией», — сказал Пезешкиан.

Путин также подчеркнул, что Россия постоянно поддерживает связь с иранскими коллегами относительно украинского конфликта и информирует их об актуальной ситуации.

Переговоры между главами двух государств состоялись после подписания двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана.

Как сообщил 11 января посол Ирана в России Казем Джалали, документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран во всех сферах как минимум на следующие 20 лет.