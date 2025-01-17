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Суд над Трампом ,  
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NBC узнал о размышлениях Байдена над помилованием Трампа

Сюжет
Суд над Трампом
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп и&nbsp;Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден после ноябрьских президентских выборов обдумывал возможность помиловать Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News.

Однако, как рассказал телеканалу источник, знакомый с комментариями Байдена по этому поводу, неясно, был ли это реальный план или просто мысль, не ставшая практическим решением.

«Насколько нам известно, этот вопрос не поднимался в официальных кругах», — сообщил NBC News источник из Белого дома.

В декабре 2024 года президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Президент Байден отметил, что преследование его сына было связано с их родственными связями и давлением политических оппонентов. По его мнению, судебный процесс «был заражен грубой политикой», что привело к судебной ошибке.

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Дональд&nbsp;Трамп

Трамп проходил обвиняемым по нескольким уголовным делам, каждое из которых грозило ему серьезными наказаниями. Вот основные из них:

  • Дело о незаконном хранении секретных документов: обвинения сняты после решения суда, который признал действия прокурора незаконными.
  • Дело о вмешательстве в выборы 2020 года: обвинения также были сняты в связи с частичным иммунитетом Трампа от уголовного преследования как бывшего президента.
  • Дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс: Трамп был признан виновным, но ему был вынесен приговор «безусловного освобождения», без наказания в виде штрафа или заключения.
  • Дело о вмешательстве в выборы в Джорджии: судебный процесс приостановлен в связи с конфликтом интересов среди прокуроров, а также возможной невозможностью привлечь Трампа к ответственности после его возможного вступления в должность президента.

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Джо Байден Дональд Трамп США помилование
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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