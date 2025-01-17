NBC узнал о размышлениях Байдена над помилованием Трампа

Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден после ноябрьских президентских выборов обдумывал возможность помиловать Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News.

Однако, как рассказал телеканалу источник, знакомый с комментариями Байдена по этому поводу, неясно, был ли это реальный план или просто мысль, не ставшая практическим решением.

«Насколько нам известно, этот вопрос не поднимался в официальных кругах», — сообщил NBC News источник из Белого дома.

В декабре 2024 года президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Президент Байден отметил, что преследование его сына было связано с их родственными связями и давлением политических оппонентов. По его мнению, судебный процесс «был заражен грубой политикой», что привело к судебной ошибке.

Трамп проходил обвиняемым по нескольким уголовным делам, каждое из которых грозило ему серьезными наказаниями. Вот основные из них: