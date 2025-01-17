В Минпросвещения решили учредить собственный флаг
Министерство просвещения России планирует учредить флаг, который будет постоянно поднят на здании ведомства и установлен в рабочих кабинетах министра, его заместителей и в зале коллегии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Официальный символ министерства будет представлять собой прямоугольное полотнище светло-синего цвета с изображением Государственного флага России и геральдического знака — эмблемы Минпросвещения.
По решению министра флаг будет подниматься в местах официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых как самим учреждением, так и организациями, находящимися в его ведении.
Проект приказа Минпросвещения России опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа на портале продлится до 31 января.
В декабре 2024 года министерство сообщило, что Россия вошла в топ-10 стран мира по качеству образования и заняла одно из ведущих мест по результатам международных олимпиад для школьников.
По информации ведомства, российские школьники завоевали 31 золотую, девять серебряных и две бронзовые медали на международных олимпиадах.
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