Минпросвещения оценило ситуацию в российском образовании
Россия попала в топ-10 стран по качеству образования и находится в пятерке лидеров по результатам международных олимпиад школьников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
В ведомстве отметили, что российские школьники выиграли на международных олимпиадах 31 золотую медаль, 9 серебряных и две бронзовые.
По сравнению с 2015 годом средний показатель результатов ЕГЭ вырос на шесть баллов: с 59,9 до 66 баллов, а доля отстающих учеников за пять лет сократилась с 25% до 15%.
За 2024 год в России построили 114 школ и девять детских садов, а всего с 2019 года в стране начали действовать 1482 новые школы (из них девять коррекционных) и 1685 детских садов, добавили в Минпросвещения.
Ранее учителя дошкольного и школьного образования своими основными проблемами назвали высокую бюрократическую нагрузку (64%) и низкую заработную плату (58%).
С 1 марта 2025 года вступит в силу закон, который запрещает другим ведомствам запрашивать дополнительные отчеты у педагогов дошкольного образования и колледжей.
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