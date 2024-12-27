Минпросвещения оценило ситуацию в российском образовании

Россия попала в топ-10 стран по качеству образования и находится в пятерке лидеров по результатам международных олимпиад школьников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что российские школьники выиграли на международных олимпиадах 31 золотую медаль, 9 серебряных и две бронзовые.

По сравнению с 2015 годом средний показатель результатов ЕГЭ вырос на шесть баллов: с 59,9 до 66 баллов, а доля отстающих учеников за пять лет сократилась с 25% до 15%.

За 2024 год в России построили 114 школ и девять детских садов, а всего с 2019 года в стране начали действовать 1482 новые школы (из них девять коррекционных) и 1685 детских садов, добавили в Минпросвещения.

Ранее учителя дошкольного и школьного образования своими основными проблемами назвали высокую бюрократическую нагрузку (64%) и низкую заработную плату (58%).

С 1 марта 2025 года вступит в силу закон, который запрещает другим ведомствам запрашивать дополнительные отчеты у педагогов дошкольного образования и колледжей.