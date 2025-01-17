CNN Türk узнал о выпуске трудноотличимого поддельного золота в Турции

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На рынках Турции появились мошенники, торгующие поддельным золотом, которое трудно отличить от настоящего, сообщает CNN Türk со ссылкой на эксперта по золотым и денежным рынкам Исама Мемиша.

«Мошенники <...> создают цеха, похожие на ювелирные мастерские, и выпускают на рынок имитацию, низкопробные или полностью поддельные изделия. Обычно они продают их через интернет», — рассказал он.

Мемиш предположил, что рост распространения поддельного драгоценного металла может быть спровоцирован подъемами и спадами цен на него в летний сезон.

По его словам, злоумышленники обманывают также и ювелиров. В связи с этим торговцам пришлось разработать способ защиты: когда мошенник приходит в магазин, его снимают на фото или видео, а затем отправляют в группу с другими торговцами, чтобы они могли заранее узнать мошенника.

Ранее, 9 января, в Шанхае проверили 47 магазинов с якобы российскими товарами, продукция большей части из которых оказалась произведена в Китае.

В связи с этим местные власти ввели меры, которые предусматривают ведение документации, подтверждающей законность происхождения товаров, и прозрачную маркировку, чтобы «потребители могли легко отличить отечественные товары от импортных».