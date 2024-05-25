МВД ХМАО: в полицию доставили 140 иностранцев после рейда в мечети Сургута

В мечети Сургута провели рейд по поиску нелегальных мигрантов

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Сотрудники полиции, управления ФСБ по Тюменской области и Росгвардии провели рейд в мечети Сургута, сообщает пресс-служба МВД по ХМАО в телеграм-канале.

«В отделе по вопросам прибытия УМВД России по Сургуту сотрудники полиции доставили 140 иностранцев», — говорится в сообщении.

В результате проверки силовики обнаружили 17 нарушений миграционного законодательства. По данным полиции, один иностранец находился в России нелегально, его вышлют за пределы страны.

Правоохранители периодически устраивают рейды для поиска нелегальных мигрантов в разных регионах России. В частности, о проверках полиции на складах регулярно сообщают крупнейшие маркетплейсы.

16 мая силовики пришли на склад Ozon на Ярославском шоссе. В ходе рейда полиция обнаружила среди сотрудников комплекса 115 нарушителей миграционного законодательства. На каждого наложили штраф в размере 5 тыс. руб. с последующей депортацией за пределы страны.

В конце апреля военные следователи провели рейды на складах и стройках Петербурга. У трудовых мигрантов проверяли документы, а те, кто оформил российское гражданство, но не встал на воинский учет, получили повестки.