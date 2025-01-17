The Guardian узнала о визите россиян в запретную зону палаты лордов

Палата лордов в Вестминстерском дворце, Лондон, Великобритания (Фото: Kirsty Wigglesworth / WPA / Getty Images)

Российские дипломаты проникли в закрытую для посетителей зону палаты лордов британского парламента «в результате нарушения правил безопасности», сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источник. Этот инцидент вызвал обеспокоенность службы безопасности и спикеров обеих палат, сообщил источник изданию.

Группа российских дипломатов присоединилась к публичной экскурсии по зданию парламента, но затем откололась от группы и вошла в зону с ограниченным доступом. Они были обнаружены сотрудниками службы безопасности и немедленно удалены с территории, пишет газета.

По мнению одного из источников издания в парламенте, вероятной целью дипломатов было «показать Кремлю, что они смогли проникнуть в британский парламент». Однако вмешательство службы безопасности предотвратило нанесение какого-либо ущерба.

Этот инцидент побудил спикеров обеих палат выпустить письменное предупреждение для депутатов и лордов не приглашать российских дипломатов в парламент. В письме напомнили о действующих ограничениях на посещение парламента для представителей российского посольства.

На данный момент неизвестно, была ли группа российских дипломатов на экскурсии по приглашению одного из политиков или она была организована через парламентскую службу экскурсий.

Пресс-служба парламента отказалась раскрывать детали работы охраны.

Российским дипломатам ранее было отказано в посещении Элизабет-Сити (США), где должна была пройти памятная церемония, посвященная 80-летию трагедии советских летчиков, участвовавших в перегоне американских гидросамолетов «Каталина» в рамках проекта «Зебра».

В дипмиссии подчеркнули, что это решение демонстрирует стремление американских властей забыть страницы общего героического прошлого.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 11 января 1945 года. Один из перегоняемых самолетов разбился и упал в реку Пасквотанк, унеся жизни четырех советских летчиков и штурмана Королевских военно-воздушных сил Великобритании.