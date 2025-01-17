Мужчина показал тайник с украденными из депозитария Сочи миллионами
Мужчина, задержанный в Сочи за хищение 160 млн руб. из депозитария, оборудовал тайник. Он сам показал его полицейским.
На кадрах, видно, что тайник находился в лесу и был засыпан землей. Полицейские откопали и обнаружили в тайнике похищенные деньги. Из видео следует, что тайник нашли в поселке Каштаны около Сочи. У задержанного изъяли сумму в $600 тыс.
О задержании подозреваемого МВД сообщило 17 января. Его поймали на рабочем месте. Всего о кражах заявили 18 человек.
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