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Общество ,  
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Мужчина показал тайник с украденными из депозитария Сочи миллионами

В Сочи мужчина показал тайник с украденными из депозитария Сочи миллионами

Мужчина показал тайник с украденными из депозитария Сочи миллионами
Video

Мужчина, задержанный в Сочи за хищение 160 млн руб. из депозитария, оборудовал тайник. Он сам показал его полицейским.

На кадрах, видно, что тайник находился в лесу и был засыпан землей. Полицейские откопали и обнаружили в тайнике похищенные деньги. Из видео следует, что тайник нашли в поселке Каштаны около Сочи. У задержанного изъяли сумму в $600 тыс.

О задержании подозреваемого МВД сообщило 17 января. Его поймали на рабочем месте. Всего о кражах заявили 18 человек.

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Сочи тайник депозитарий кража
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