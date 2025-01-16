В 2024 году профессиональные пробы прошли более 50 тыс. школьников Москвы
В прошлом году более 50 тыс. девятиклассников из столичных школ приняли участие в профессиональных пробах — одном из ключевых элементов комплексной программы профориентации в Москве. Для ребят организовали свыше 500 экскурсий на городские предприятия и в учреждения среднего профобразования (СПО), где они смогли попрактиковаться в выполнении реальных задач. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Уже второй год мы предлагаем девятиклассникам пройти программу комплексной профориентации, которая помогает сделать более осознанный выбор направления своей карьеры, — рассказала она. — Профессиональные пробы позволяют глубже погрузиться в интересующее направление и понять, подходит ли им выбранная специальность». По ее словам, три четверти ребят, которые после девятого класса поступили в столичные колледжи на бюджет, участвовали в программе профориентации.
Сама эта программа, помимо профессиональных проб, включает еще пять элементов. Это посещение центра «Профессии будущего» (в том числе консультация экспертов по профориентации), проводимые колледжами во время каникул фестивали профессий, экскурсии к партнерам-работодателям столичной системы СПО, дни открытых дверей, а также сопровождение ребят при подаче заявлений в колледж.
По словам заммэра Раковой, план на 2025 год — привлечь уже 70 тыс. ребят к профориентационным мероприятиям.
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина
Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов