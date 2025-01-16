В 2024 году профессиональные пробы прошли более 50 тыс. школьников Москвы

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В прошлом году более 50 тыс. девятиклассников из столичных школ приняли участие в профессиональных пробах — одном из ключевых элементов комплексной программы профориентации в Москве. Для ребят организовали свыше 500 экскурсий на городские предприятия и в учреждения среднего профобразования (СПО), где они смогли попрактиковаться в выполнении реальных задач. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже второй год мы предлагаем девятиклассникам пройти программу комплексной профориентации, которая помогает сделать более осознанный выбор направления своей карьеры, — рассказала она. — Профессиональные пробы позволяют глубже погрузиться в интересующее направление и понять, подходит ли им выбранная специальность». По ее словам, три четверти ребят, которые после девятого класса поступили в столичные колледжи на бюджет, участвовали в программе профориентации.

Сама эта программа, помимо профессиональных проб, включает еще пять элементов. Это посещение центра «Профессии будущего» (в том числе консультация экспертов по профориентации), проводимые колледжами во время каникул фестивали профессий, экскурсии к партнерам-работодателям столичной системы СПО, дни открытых дверей, а также сопровождение ребят при подаче заявлений в колледж.

По словам заммэра Раковой, план на 2025 год — привлечь уже 70 тыс. ребят к профориентационным мероприятиям.