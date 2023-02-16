Семья Брюса Уиллиса сообщила его новый диагноз

В прошлом году актеру диагностировали афазию, однако проблемы с речью оказались лишь одним из симптомов другой болезни — лобно-височной деменции. Из-за ухудшения здоровья Брюс Уиллис ранее объявил о завершении карьеры

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У 67-летнего актера Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Об этом говорится в заявлении семьи артиста, опубликованном на сайте ассоциации, которая помогает страдающим этой болезнью.

«Состояние Брюса прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД)», — говорится в заявлении.

Семья актера указала, что афазия (расстройство речи), которую Уиллису диагностировали в прошлом году, — это лишь один из симптомов болезни. При этом родные актера заявили об облегчении в связи с тем, что наконец получен четкий диагноз.

Первые симптомы ЛВД обычно появляются в возрасте до 60 лет, они включают выраженные проблемы с речью, изменения в поведении, пассивность. Семья Уиллиса отметила, что сейчас способов лечения этой болезни не существует, но выразила надежду на изменение ситуации в ближайшие годы.

В конце марта прошлого года семья актера объявила, что он завершает карьеру из-за проблем с речью.

Брюс Уиллис снялся почти в 150 фильмах и сериалах. В числе самых известных его работ — роли в серии фильмов «Крепкий орешек», картинах «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент», «Шестое чувство» и «Королевство полной луны». Последний фильм с его участием — «Детектив Найт: Независимость» — вышел в январе этого года, съемки киноленты завершились год назад.