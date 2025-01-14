Кремль назвал важную часть визита президента Ирана в Россию
Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве — важная составляющая предстоящего визита главы Ирана Масуда Пезешкиана в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.
«Подписание этого договора — это очень важная составляющая предстоящего визита господина Пезешкиана. Для нас это очень важное событие, мы придаем этому большое значение», — сказал Песков журналистам.
Помимо этого, лидеры обеих стран выступят с заявлениями для СМИ, добавил он.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном главы государств Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут после проведения переговоров в пятницу, 17 января, в Кремле. Ранее посол Исламской Республики Иран Казем Джалали сообщил, что документ содержит 47 статей и охватывает все сферы двустороннего сотрудничества.
Во время официального визита Пезешкиана политики также обсудят вопросы, касающиеся торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сфер, и региональную и международную повестки дня.
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