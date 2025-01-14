Кремль назвал важную часть визита президента Ирана в Россию

Масуд Пезешкиан (Фото: Zuma / TACC)

Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве — важная составляющая предстоящего визита главы Ирана Масуда Пезешкиана в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.

«Подписание этого договора — это очень важная составляющая предстоящего визита господина Пезешкиана. Для нас это очень важное событие, мы придаем этому большое значение», — сказал Песков журналистам.

Помимо этого, лидеры обеих стран выступят с заявлениями для СМИ, добавил он.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном главы государств Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут после проведения переговоров в пятницу, 17 января, в Кремле. Ранее посол Исламской Республики Иран Казем Джалали сообщил, что документ содержит 47 статей и охватывает все сферы двустороннего сотрудничества.

Во время официального визита Пезешкиана политики также обсудят вопросы, касающиеся торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сфер, и региональную и международную повестки дня.