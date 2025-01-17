Кадры задержания мужчины по делу о передаче данных Украине
В Севастополе силовики ФСБ задержали мужчину по делу о госизмене. На кадрах видно, как оперативники задерживают мужчину, которого остановили сотрудники ДПС. Далее его сажают в машину и увозят.
Следствие полагает, что подозреваемый через чат, координируемый Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, в Telegram собирал и передавал данные о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе.
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