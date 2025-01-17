США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на экс-премьера Гахарию

Георгий Гахария (Фото: Francisco Seco / EPA / ТАСС)

Представитель госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер пригрозил Грузии изоляцией из-за недавнего нападения на бывшего грузинского премьера, лидера партии «За Грузию» Георгия Гахарию. Это следует из заявления Миллера на его странице в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем насилие в отношении мирных граждан Грузии, протестующих, журналистов и деятелей оппозиции, включая бывшего премьер-министра Грузии Гахарию. Это еще один пример репрессивной тактики «Грузинской мечты», которая приведет к изоляции страны», — написал он.

Бывшего грузинского премьера неизвестные избили в Батуми 15 января. Инцидент, по словам членов партии «За Грузию», произошел в отеле Sheraton. У мужчины в результате стычки были сломаны кости носа, но хирургическое вмешательство не потребовалось, и Гахария покинул клинику по собственному желанию.

Грузинское МВД начало расследование по ст. 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие). Максимальное наказание по ней шесть лет лишения свободы.

Гахария занимал пост премьер-министра Грузии в 2019–2021 годах, до этого был министром внутренних дел (2017–2019-й), а также главой Минэкономики и устойчивого развития (2016–2017-й).

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. Партия «Грузинская мечта» получила в парламенте 89 из 150 мандатов. Партия Гахарии «За Грузию» набрала 12 мандатов (7,78% голосов). Оппозиция не признала итоги голосования, так как посчитала, что они были сфальсифицированы.

После парламентских выборов в стране начались протесты, которые сопровождались столкновениями с полицией. Поводом стало решение властей отложить открытие переговоров о получении членства в Евросоюзе до 2028 года.