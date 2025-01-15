 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Батуми избили экс-премьера Грузии

В Батуми избили экс-премьера Грузии Георгия Гахарию
Гахарию избили в отеле Sheraton в Батуми, в нападении участвовали несколько человек. У экс-премьера сломаны кости носа, он отказался от госпитализации. МВД Грузии начало расследование по статье о насилии
Георгий Гахария
Георгий Гахария (Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости)

В Батуми неизвестные напали на бывшего грузинского премьера, лидера партии «За Грузию» Георгия Гахарию, передает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на членов партии.

Нападение, по их словам, совершили в отеле Sheraton несколько человек. Избитого Гахарию увезли в больницу на скорой. Как сообщил телеканалу врач Джумбер Болквадзе, у политика сломаны кости носа, но хирургическое вмешательство не требуется. Гахария покинул клинику по собственному желанию, добавил медик.

Члены партии потребовали немедленно расследовать нападение, этим уже занялось грузинское МВД. Ведомство начало расследование по ст. 126 УК Грузии (насилие). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.

«Пока что не установлены причины произошедшего. Что произошло? Как произошло? Факт в том, что нападение произошло и мы не знаем других деталей. По распространенной информации, там было несколько человек. Я не знаю, сколько их было, но их было немного», — заявил член партии Арчил Самнидзе.

Он уточнил, что нападение произошло в вестибюле гостиницы. Члены партии рассчитывают, что следствию удастся получить записи с камер видеонаблюдения в качестве доказательства, добавил Самнидзе.

Зурабишвили заявила, что США помогут «вырвать Грузию из когтей России»
Политика
Саломе Зурабишвили

По словам члена партии «За Грузию» Натии Мезвришвили, есть доказательства, что периметр места преступления намеренно не был огражден, а полиция прибыла туда поздно.

«Уничтожение улик уже выявлено. Поэтому им придется расследовать и это», — написала она на своей странице в соцсети.

Гахария занимал пост премьер-министра Грузии в 2019–2021 годах. До этого был министром внутренних дел (2017–2019-й), а также главой Минэкономики и устойчивого развития (2016–2017-й).

Читайте РБК в Telegram.

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Грузия нападение избиение Батуми экс-премьер
Материалы по теме
В Липецке неизвестные избили преподавателя колледжа во время урока
Общество
В Петербурге возбудили дело после избиения местного жителя мигрантами
Общество
В Грузии убили туриста из России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 14 янв, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 14 янв, 18:11
Решетников заявил об обсуждении создания русской школы во ВьетнамеПолитика, 11:58
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»Спорт, 11:52
«Пересаживаются с Toyota». За сколько и как нам продавали новый Tank 300Авто, 11:50
Вторая жизнь: как в России наладить переработку пластикаТренды, 11:45
В Батуми избили экс-премьера ГрузииПолитика, 11:43
Крупнейший венчурный криптофонд a16z выделил 5 важных метрик 2025 годаКрипто, 11:37
Актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко умер в возрасте 57 летОбщество, 11:34
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как эволюционировал рынок снеков ИндииОтрасли, 11:32
«Волшебника Изумрудного города» покажут более чем в 80 странах мираОтрасли, 11:31
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 11:29
В МИДе заявили об отсутствии сигналов от Германии по «Северному потоку»Политика, 11:28
Глава «Росатома» сравнил санкции США с наградным листомПолитика, 11:20
Мишустин улетел из ВьетнамаПолитика, 11:17
Напавшего в Приморье на рыбака тигра будут ловить с помощью ловушекОбщество, 11:13