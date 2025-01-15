В Батуми избили экс-премьера Грузии

Гахарию избили в отеле Sheraton в Батуми, в нападении участвовали несколько человек. У экс-премьера сломаны кости носа, он отказался от госпитализации. МВД Грузии начало расследование по статье о насилии

Георгий Гахария (Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости)

В Батуми неизвестные напали на бывшего грузинского премьера, лидера партии «За Грузию» Георгия Гахарию, передает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на членов партии.

Нападение, по их словам, совершили в отеле Sheraton несколько человек. Избитого Гахарию увезли в больницу на скорой. Как сообщил телеканалу врач Джумбер Болквадзе, у политика сломаны кости носа, но хирургическое вмешательство не требуется. Гахария покинул клинику по собственному желанию, добавил медик.

Члены партии потребовали немедленно расследовать нападение, этим уже занялось грузинское МВД. Ведомство начало расследование по ст. 126 УК Грузии (насилие). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.

«Пока что не установлены причины произошедшего. Что произошло? Как произошло? Факт в том, что нападение произошло и мы не знаем других деталей. По распространенной информации, там было несколько человек. Я не знаю, сколько их было, но их было немного», — заявил член партии Арчил Самнидзе.

Он уточнил, что нападение произошло в вестибюле гостиницы. Члены партии рассчитывают, что следствию удастся получить записи с камер видеонаблюдения в качестве доказательства, добавил Самнидзе.

По словам члена партии «За Грузию» Натии Мезвришвили, есть доказательства, что периметр места преступления намеренно не был огражден, а полиция прибыла туда поздно.

«Уничтожение улик уже выявлено. Поэтому им придется расследовать и это», — написала она на своей странице в соцсети.

Гахария занимал пост премьер-министра Грузии в 2019–2021 годах. До этого был министром внутренних дел (2017–2019-й), а также главой Минэкономики и устойчивого развития (2016–2017-й).