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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки по перемирию в Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание Израилем, ХАМАС, США и Катаром сделки по перемирию в Газе, сообщает The Times of Israel. 

Таким образом, Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка также предусматривает постепенное освобождение заложников в обмен на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.

Премьер-министр созвал на 17 января заседание кабинета министров по вопросам безопасности, чтобы провести голосование по соглашению. Однако заседание полного состава кабмина состоится не раньше вечера субботы, 18 января, отмечает издание. Это связано с тем, что противникам сделки должно быть предоставлено 24 часа на подачу ходатайства в Верховный суд, а заседание в пятницу днем, 17 января, не даст им достаточно времени для этого, поскольку многие из них религиозны и соблюдают Шаббат.

Проведение заседания полного состава кабинета министров в субботу, 18 января, означает, что 24-часовой период для подачи петиций не закончится до позднего вечера воскресенья, 19 января, а это значит, что сделка не вступит в силу до понедельника, 20 января.

Израиль и ХАМАС подписали сделку о прекращении огня
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Фото:Leon Neal / Getty Images

Ранее планировалось, что заключение сделки пройдет на день раньше. Правительство назвало причиной задержки голосования по этому вопросу разногласия с ХАМАС, возникшие в последний момент, пишет The Jerusalem Post.

На первом этапе сделки ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложника, большая часть из них, предположительно, остаются в живых. В основном это женщины, дети, пожилые, больные и раненые. В ответ Израиль освободит из тюрем сотни палестинских заключенных.

По данным израильского правительства, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 заложников, включая четверых взятых в плен в 2014–2015 годах. По меньшей мере 34 числятся погибшими.

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Израиль сектор Газа перемирие ХАМАС США Катар Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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