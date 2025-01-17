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Технологии и медиа ,  
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Маск назвал причину неудачного запуска Starship

Маск: причиной неудачного запуска Starship стала утечка топлива или кислорода

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что крушение ракеты Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в X.

«По предварительным данным, у нас произошла утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», — написал он.

По его словам, утечка была достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия. 

SpaceX потеряла часть ракеты Starship во время испытательного запуска
Технологии и медиа

Помимо повторной проверки на наличие утечек, команда SpaceX добавит на космический корабль средства пожаротушения.

SpaceX потеряла верхнюю часть ракеты Starship во время седьмого испытательного полета. Нижнюю часть SpaceX удалось вернуть на Землю: на космодроме ее захватили специальные механические устройства.

Во время подъема ракеты произошла быстрая незапланированная разборка, команда будет изучать данные, полученные в ходе летных испытаний, чтобы понять первопричину, сообщила компания на своей странице в X.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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