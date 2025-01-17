Дуда посоветовал Зеленскому быть осторожнее в заявлениях

Глава польского государства Анджей Дуда призвал Владимира Зеленского быть осторожнее в словах после того, как тот раскритиковал кандидата в президенты Польши Ярослава Навроцкого в контексте переговоров об эксгумации жертв Волынской резни. Слова Дуды передает wpolityce.pl.

«Скажу честно, я на месте Владимира Зеленского проявил бы большую осторожность», — сказал он.

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