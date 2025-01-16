В Киеве прогремели взрывы

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В Киеве работает ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале. Он попросил жителей находиться в укрытиях.

«Суспільне» и «РБК Украина» пишут о взрывах в украинской столице.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.