КС запретил отказывать в пересмотре дел с фальсификацией доказательств

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Конституционный суд (КС) России признал не отвечающей Основному закону норму, позволявшую судам отказывать в пересмотре дел после вскрытия фактов фальсификации доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

«Признать часть третью статьи 392 ГПК Российской Федерации не

соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть

1), 35 (часть 1), 45 (часть 1), 46 (часть 1), 52 и 55 (часть 3)», — говорится в постановлении КС.

Решение было вынесено в связи с четырьмя жалобами граждан, которым суды отказали в пересмотре гражданских дел в связи с открытием новых обстоятельств.

Сюжеты всех четырех жалоб похожи: уже после решения суда по имущественным спорам пострадавшие выясняли, что в деле фигурировали сфальсифицированные свидетельства или доказательства.

Однако следственные органы отказывали истцам в возбуждении уголовного дела о фальсификации в связи с истечением сроков давности. Суды после этого отказывались пересматривать дела, ссылаясь на перечень оснований для пересмотра дела в части третей статьи 392 ГПК .

Таким образом пострадавшие не могли доказать ни в ходе следствия, ни в ходе судебного процесса факт фальсификации документов противной стороной. В упомянутой КС статье Гражданского кодекса фальсификация доказательств и ложные свидетельства упомянуты как основание для пересмотра дела в суде, но в сложившихся обстоятельствах ни одна из инстанций не бралась установить сам факт фальсификации.

В своем решении Конституционный суд отметил, что «ни в одной процедуре, кроме уголовнопроцессуальной, нельзя дать уголовно-правовую оценку тех или иных фактов, игнорирование объективных и существенных обстоятельств

преступления, которые отражены в постановлении об отказе в возбуждении

уголовного дела или о его прекращении в связи с истечением срока

давности».

Судьи отметили, что изложенные в постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела факты идентичны тем, которые рассматриваются в качестве основания для пересмотра дела, однако суды отказываются их рассматривать.

«Такое истолкование действующего правового регулирования умаляет право заинтересованных лиц, включая потерпевшего, на судебную защиту, подрывает доверие к государству, противоречит универсальному для всех видов процесса требованию эффективного восстановления в правах посредством справедливого

правосудия», — говорится в постановлении КС.

Высшая судебная инстанция предписала законодателям внести изменения в часть третью статьи 392 ГПК, в которой названы основания для пересмотра дела.

Кроме того, до внесения изменений в эту статью суды при рассмотрении вопроса о пересмотре дела должны оценивать факты о фальсификации доказательств, указанные в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела или его прекращении. После оценки этих фактов суды имеют право пересмотреть дело по статье о вновь открывшихся обстоятельствах.