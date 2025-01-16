«Страна» сообщила о бунте против мобилизации в Закарпатье

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Жители Закарпатской области Украины устроили акцию протеста против мобилизации, сообщает «Страна». Издание назвала происходящее бунтом.

Акцию провели представители народа рома (цыгане. — РБК), отмечает издание. На опубликованных «Страной» кадрах видно несколько автомобилей полиции, заблокировавших дорогу в районе с частными домами.

С полицейскими и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) спорят несколько десятков человек. Снимавшая видео женщина возмутилась, что местных мужчин забирают на войну.

Весной 2024 года представители народа рома устроили конфликт со стрельбой в городе Виноградов в Закарпатье, передает «Страна». Группа вооруженных людей прибыла к ТЦК, чтобы забрать из военкомата своего родственника, который якобы не мог быть мобилизован по состоянию здоровья. Участники демонстрации заблокировали выезд из учреждения при помощи покрышек и сломанных автомобилей.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Эти меры неоднократно продлевались, а условия мобилизации менялись. В апреле возраст призыва снизили с 27 до 25 лет.

Кроме того, была снята категория ограниченно годных. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали всегда иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах. В середине января Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней, до 9 мая 2025 года.