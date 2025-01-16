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Военная операция на Украине ,  
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На Украине задержали пытавшегося сбежать в Словакию россиянина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинские пограничники задержали россиянина, пытавшегося незаконно попасть на территорию Словакии, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Сотрудники Чопского отряда ведомства обнаружили 36-летнего мужчину рядом с украинско-словацкой границей. По словам россиянина, он употребил спиртное, в одном из сел Закарпатской области подрался с местными жителями и «пошел наугад в сторону Словакии».

В погранслужбе уточнили, что осенью 2024 года миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении мужчины за пределы Украины. Несколько месяцев россиянин провел в пункте временного пребывания для иностранцев, после чего незаконно проживал в Прикарпатье.

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Фото:Christoph Reichwein / IMAGO / Global Look Press

«Вместо того чтобы выехать из Украины установленным порядком, мужчина решил пересечь границу не через пункт пропуска. Он добрался попутным транспортом до пограничного села Малые Селменцы», — говорится в сообщении.

В отношении российского гражданина возбудили дело по ст. 204-1 украинского кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка пересечения госграницы Украины). Максимальное наказание по статье — арест на 15 суток. В погранслужбе отметили, что в ближайшее время мужчину выдворят за пределы страны. Судя по фотографии паспорта, россиянин жил в Пензе и получил документ в Железнодорожном районе города.

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