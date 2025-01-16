Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
Система ПВО перехватила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет из села Беловское Белгородского района в областную клиническую больницу», — написал он.
В Белгороде из-за падения осколков было повреждено лобовое стекло автомобиля, а в Беловском в двух частных домах выбило окна, повреждены пять машин, сообщил губернатор.
8 января в Белгороде при падении обломков одного из сбитых дронов была пробита кровля многоэтажки. В селе в Белгородском районе получила повреждения линия электропередачи, несколько домов остались без света. Пострадавших не было.
10 января под Белгородом дрон атаковал автомобиль, были ранены двое мужчин, один из которых — боец самообороны. Другой БПЛА врезался в рейсовый автобус в том же районе, пострадал водитель.
Читайте РБК в Telegram.
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина
Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов