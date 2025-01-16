Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

В Белгородском районе из-за атаки был ранен местный житель, у него осколочные травмы

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система ПВО перехватила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет из села Беловское Белгородского района в областную клиническую больницу», — написал он.

В Белгороде из-за падения осколков было повреждено лобовое стекло автомобиля, а в Беловском в двух частных домах выбило окна, повреждены пять машин, сообщил губернатор.

8 января в Белгороде при падении обломков одного из сбитых дронов была пробита кровля многоэтажки. В селе в Белгородском районе получила повреждения линия электропередачи, несколько домов остались без света. Пострадавших не было.

10 января под Белгородом дрон атаковал автомобиль, были ранены двое мужчин, один из которых — боец самообороны. Другой БПЛА врезался в рейсовый автобус в том же районе, пострадал водитель.