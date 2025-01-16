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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгородском районе из-за атаки был ранен местный житель, у него осколочные травмы
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система ПВО перехватила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет из села Беловское Белгородского района в областную клиническую больницу», — написал он.

В Белгороде из-за падения осколков было повреждено лобовое стекло автомобиля, а в Беловском в двух частных домах выбило окна, повреждены пять машин, сообщил губернатор.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

8 января в Белгороде при падении обломков одного из сбитых дронов была пробита кровля многоэтажки. В селе в Белгородском районе получила повреждения линия электропередачи, несколько домов остались без света. Пострадавших не было.

10 января под Белгородом дрон атаковал автомобиль, были ранены двое мужчин, один из которых — боец самообороны. Другой БПЛА врезался в рейсовый автобус в том же районе, пострадал водитель.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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