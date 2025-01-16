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Президент Владимир Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговыми вычетами, сообщает пресс-служба Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!», который прошел 4–5 декабря 2024 года.

Инструмент должен предусматривать налоговые вычеты до 1 млн руб. для физических лиц, инвестирующих в долгосрочные сбережения.

Путин 4 декабря в ходе форума ВТБ заявил о необходимости разработать инструмент семейных инвестиций. «Есть предложение создать такой финансовый механизм, который станет настоящим семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Соответственно, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 млн руб. в год», — сказал он тогда.



Глава государства попросил правительство и ЦБ определить параметры такого механизма поддержки семей.



Минфин тогда сообщил, что совместно с Центробанком ведет работу по созданию специальной линейки семейных инвестиционных инструментов. «Данные инструменты будут основаны на уже действующих сейчас механизмах — ИИС, ПДС и ДСЖ, — для которых предусмотрен единый налоговый вычет в размере 400 тыс. руб. Детали таких инструментов и сроки их запуска будут проработаны в ближайшее время», — уточнила тогда пресс-служба министерства.

В конце октября 2024 года заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин рассматривает возможность создания долгосрочных финансовых инструментов для семейных сбережений.

«Мы обсуждаем развитие инструментов, которые позволят семье накапливать средства для будущего развития. Также рассматриваем дополнительные меры поддержки таких программ», — отметил он тогда, не раскрывая подробностей.